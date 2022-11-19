عقب استبعاده من كأس العالم.. سانشو يغلق حسابه على موقع إنستجرام

تصرف غريب من سانشو بعد استبعاده من كأس العالم

أغلق نجم فريق مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا جادون سانشو، حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام" وحذف جميع منشوراته السابقة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يمر بصعوبات كثيرة مؤخرًا بسبب تراجع أداؤه مما أدى إلى استبعاده من بطولة كأس العالم 2022 .

وغاب اللاعب الدولي الشاب، عن آخر مبارتين لفريقه مانشستر يونايتد بسبب المرض.

وبدأ سانشو الموسم بشكل جيد، حيث سجل ضد ليفربول وليستر سيتي، كما تمكن من التسجيل في بطولة الدوري الأوروبي منتصف شهر سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت تراجع أداؤه بشكل مفاجئ، ولم يستطع تقديم أي شيء.

ونتيجة لتراجع أداؤه، قرر مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت، استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتعرض نجم فريق مانشستر يونايتد الشاب، لحملات عنصرية كثيرة وسخرية بعد استبعاده من قائمة الإنجليز لكأس العالم.

وقبل انضمام سانشو إلى مانشستر يونايتد، نجح في تسجيل 30 هدفًا في المواسم الثلاث الأخيرة له مع بوروسيا دورتموند في جميع المسابقات، وكان أحد أكثر اللاعبين الشباب الواعدين في العالم.

وأظهر تصرف اللاعب بحجبه لحسابه الشخصي بموقع " إنستجرام" أن الإساءة والسخرية عبر الإنترنت قد أغضبته وأحزنته.

ونشر سانشو، قبل حجب حسابه على “ إنستجرام": "العائلة هي أصل كل ما أقوم به، وهي أيضًا أصل كل ما أقوم بإنشائه."

وسارع مشجعو مانشستر يونايتد إلى إظهار دعمهم للاعب الشاب وأنّه ليس بمفرده.