عقبة جديدة في الصفقة.. باريس تهدد مصالح ريال مدريد ومبابي يتراجع خطوة!

هل يدفع العلم الفرنسي كيليان للتمرد على الملكي؟

تلوح في الأفق أزمة كبيرة بين ريال مدريد والنجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الذي قرر الرحيل عن "حديقة الأمراء" وبات "سانتياجو برنابيو" محطته الأقرب في الصيف المقبل.

وتضع فرنسا آمالًا كبيرة على مبابي من أجل قيادة المنتخب الأولمبي المشارك في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية والتي تقام في عاصمة النور "باريس" خلال الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبلين.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن هناك رغبة لدى اللاعب في المشاركة ضمن الثلاثي الكبير (أكبر من 23 عامًا) مع منتخب بلاده، خصوصًا مع وعده بحمل العلم الفرنسي في حفل افتتاح الدورة الأولمبية وهو شرف كبير لأي رياضي.

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إلا أن ذلك الأمر سيعارض بالطبع مصالح ريال مدريد، الذي ينتظر الجلوس مع مبابي والاتفاق على بنود العقد والتوقيع، خصوصًا أن اللاعب حال مشاركته في الأولمبياد سيغيب عن النادي في فترة الإعداد والجولة الأمريكية قبل انطلاق الموسم.

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ويعول الريال كثيرًا على تواجد مبابي مع الفريق خلال الجولة الأمريكية، لسببين أولهما فني لأن اللاعب سيشارك مع منتخب بلاده في يورو 2024 المقررة بألمانيا وحال مشاركته في الأولمبياد (بعد نهاية اليورو بـ10 أيام فقط)، سيدخل الموسم الجديد وهو غير منسجم مع الفريق.

والسبب الثاني هو أن الريال يطمح لزيادة عوائده من الرحلة الأمريكية، حيث حصل على 12 و15 مليونًا على التوالي مقابل لعب أربع مباريات في الجولتين الماضيتين، ومع مبابي، يمكن أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير.

ومن المعروف أن المشاركة في الأولمبياد ليست ضمن أجندة "الفيفا"، وبالتالي من حق الأندية الاحتفاظ باللاعبين وعدم السماح لهم بالانضمام إلى المنتخبات، كما لا يتم منح تعويض إذا تعرض أحدهم لأي إصابة، كما حدث مع ريال مدريد في الأولمبياد السابقة عندما أصيب داني سيبايوس.

وكانت الكلمات الأخيرة التي قالها مبابي في هذا الصدد مشجعة لمصلحة ريال مدريد، حيث أكد: "الجميع يعلم أنني كنت أحلم دائمًا باللعب في الألعاب الأولمبية". وقال مؤخرًا لوسائل الإعلام الفرنسية: "بعد ذلك، لا يعتمد الأمر علي، هناك العديد من العوامل المؤثرة".