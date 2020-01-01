عقبات تواجه الاتحاد الأوروبي في تأجيل يورو 2020 بسبب كورونا

الاتحاد الأوروبي يفكر في تأجيل كأس الأمم الأوروبية لصيف 2021

أشارت تقارير صحفية، إلى قيام الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء القادم باتخاذ قرار بتعليق منافساته على مستوى الأندية بسبب فيروس كورونا.

ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن اتخاذ مثل هذا القرار، يتطلب موافقة الـ 55 اتحاداً المشاركة في اليويفا، لهذا سيتأخر حتى يوم الثلاثاء القادم.

وأعلن كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس، تأجيل مباراتهما مع ريال مدريد وليون الأسبوع القادم في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بسبب دخول الميرينجي والسيدة العجوز في حجر صحي.

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وأكثر ما يؤرق الاتحاد الأوروبي، هو الضغط على الروزنامة قبل انطلاق بطولة اليورو الصيف المقبل.

ويفكر الاتحاد الأوروبي في نقل بطولة كأس الأمم الأوروبية لصيف 2021، ولكن هناك العديد من العقبات منها المرحلة النهائية لدوري الأمم الأوروبية المؤهل لمونديال 2022.

ولا يمكن ضغط بطولة اليورو، في فترة أقل من 28 يوماً، خاصة أن النسخة القادمة ستكون في 12 دولة مختلفة بمشاركة 24 فريقاً، وتطلب البطولة راحة أربعة أيام بين كل مباراة لكل فريق.

جدير بالذكر أن بطولة من المنتظر أن تنطلق يوم 12 يونيو القادم بين إيطاليا وتركيا على ملعب الأولمبيكو في روما، وتنتهي يوم 12 يوليو على ملعب ويمبلي في لندن.