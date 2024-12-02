عقابوا طفلًا عمره ست سنوات.. لوهافر يفرض إجراءات مشددة لحماية المشجعين!

ما الذي يحدث في الفريق الفرنسي؟!

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن إجراء عقابي شديد قام به نادي لو هافر الفرنسي قبل ساعات، حيث قام بتعليق عضوية أحد مشجعيه بسبب تصرفاته في الملعب.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن ذلك المشجع يبلغ من العمر ست سنوات وجاء طرده من الملعب بسبب إلقاء أكواب فارغة من الورق المقوى، وكرات ورقية تجاه مشجع آخر.

اتضح لاحقًا أن ذلك المشجع الآخر هو صديق لهذا الطفل، ولم تصبه حتى بحسب ما ظهر في تفريغ كاميرات الملعب لكن اللجنة التأديبية اتخذت قرارها بمعاقبته على أي حال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتم منع الطفل من الدخول لملعب الفريق لمدة شهرين بعد تلك الواقعة، أي أنه لن يعود إلا في مباراة لينس في العام الجديد.

جدير بالذكر أن لوهافر يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعدما جمع 12 نقطة فقط من 13 جولة في البطولة.