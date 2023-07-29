“عفاريت" تير شتيجن تنقذ برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو ودي بطابع رسمي!

النادي الكتالوني يحقق فوزًا منعويًا جيدًا.

حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد في المباراة التي جمعت بينهما وديًا في الولايات المتحدة ضمن الموسم التحضيري للفريقين.

بدأ الكلاسيكو قويًا وكاد برشلونة يسجل من تسديدة رائعة لكن القائم منع الكرة، قبل أن يفتتح النادي الكتالوني التسجيل عن طريق عثمان ديمبيلي في الدقيقة الـ 15.

قائم برشلونة كان مجرد بداية في تلك المباراة، التي حصل فيها ريال مدريد على ركلة جزاء بسبب لمسة يد من رونالد أراوخو، فشل فينيسيوس جونيور في تحويلها لتهز الشباك بعد أن أوقفها القائم أيضًا.

لاحقًا بتسديدة من فينيسيوس جونيور كاد الملكي أن يعدل النتيجة لكن القائم ساند تير شتيجن، ومرة ثالثة جاءت التسديدة من أوريليان تشواميني ومن جديد كانت نفس الإجابة حاضرة، ليقترح معلق اللقاء أن تير شتيجن قام بتنفيذ أمرًا ما غير طبيعيًا حتى يدافع عن مرماه بذلك الشكل.

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أمتلك ريال مدريد سيطرة أكبر بشكل واضح على المباراة بالأخص بعد أن سجل برشلونة هدفه الأول وازداد المحاولات بشكل أكبر بعدما أخرج برشلونة الثنائي إلكاي جوندوجان وأندريس كريستنسين للإصابة في الشوط الأول.

لكن جاء هدف الحسم عن طريق الشاب البديل فيرمن لوبيز الذي سدد كرة رائعة في الدقيقة الـ 85 فشل تيبو كورتوا في التعامل معها، قبل أن يصنع اللاعب نفسه الهدف الثالث لصالح البديل أيضًا فيران توريس في اللحظات الأخيرة.

جدير بالذكر أن برشلونة سيلعب أمام ريال مدريد مرة أخرى في أكتوبر القادم، بالتحديد في الـ 29 من ذلك الشهر، ضمن لقاءات الدوري الإسباني.