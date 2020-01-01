عطيف يجهز صالة رياضية بالمنزل لبداية البرنامج التأهيلي

لاعب وسط الهلال يستعد لبدء برنامجه التأهيلي بعد نجاح الجراحة.

يستعد عبد الله عطيف، لاعب وسط فريق نادي الهلال، لبدء برنامجه التدريبي خلال اليومين المقبلين، بعدما نجحت العملية التي أجراها مؤخرًا في إسبانيا، في الرباط الصليبي بالركبة.

عبد الله عطيف خرج مؤخرًا من الحجر الصحي، بعد عودته من إسبانيا مؤخرًا، ليظل داخل إحدى فنادق الرياض بالحجر الصحي لمدة 14 يوميًا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن عبد الله عطيف، قام بتجهيز صالة رياضية مصغرة في منزله، من أجل بدء برنامجه التأهيلي، بالتنسيق مع طبيب النادي.

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وكلف طبيب الهلال أحد أفراد الطاقم الطبي بالذهاب يوميًا لمدة ساعتين إلى منزل عبد الله عطيف، خلال فترة السماح بالتجول، لمتابعة حالته ومساعدته في تأدية بعض التدريبات التأهيلية التي تستلزم حضوره.

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وتعرض عبد الله عطيف للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي، في الجولة الثانية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وتعد هي المرة الثانية التي يتعرض لها عبد الله عطيف لقطع في الرباط الصليبي، بعدما تعرض لها للمرة الأولى عام 2015.