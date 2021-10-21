عضو شرف النصر السابق: تحبون حمدالله عن مادو رغم قلة أدبه!

تعرف عن سبب نقد آل مغني لحمد الله

انتقد سعد آل مغني، العضو الشرفي لنادي النصر السابق، اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم العالمي بقوة، بعد خسارة الفريق في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

الهلال حقق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ملعب مرسول بارك.

"تاريخ الهلال بدوري أبطال آسيا مرير"

آل مغني نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقارن فيها بين عبد الله مادو مدافع الفريق، وعبد الرزاق حمد الله، منتقدًا الأخير بقوة.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "مادو لا زال أفضل مدافع، لم يرتكب أي خطأ أمام الهلال، صحيح مادو أضاع فرصة أمام الهلال، ولكن اللاعب مدافع لا يلام، ليست مهمته تسجيل الأهداف".

عضو شرف النصر السابق تابع: "لكن لأن مادو شخص مؤدب ومحترم، ولم يساوم ناديه يوم من الأيام، واللاعب اللي زي حمد الله قليل أدب ويساوم النادي تحبونه، من عجائب كرة القدم".

ولم يقدم حمد الله المستوى المنتظر منه خلال مباراة ديربي الرياض الأخيرة، حيث نجح مدافعي الهلال في إيقاف خطورته، ليفشل في تسجيل أي هدف طوال المواجهة.