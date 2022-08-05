عضو ذهبي بالهلال يخرج برسالة حاسمة حول مستقبل بيريرا

هل يرحل اللاعب بعد موسمه الأول مع الزعيم؟

خرج عبد الله بن إبراهيم العُمري العضو الذهبي بنادي الهلال السعودي، بإشارة جديدة قد تغير الكثير حول مستقبل ماتيوس بيريرا نجم الفريق.

العديد من التكهنات أثيرت على مدار الأسابيع الماضية حول مصير اللاعب البرتغالي، خاصة بعد حديث والده عن رحيله ومغادرته للهلال هذا الصيف.

ويأتي ذلك على خلفية الانتقادات التي تعرض لها بيريرا طوال الموسم الماضي بسبب مستواه بقميص بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، رغم اعتباره أكثر اللاعبين صناعة للأهداف طوال الموسم.

ماذا قال عبد الله العُمري؟

نشر العضو الذهبي بالهلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهي تجمعه باللاعب البرتغالي صاحب الأصول البرازيلية الموسم الماضي.

وعلق على الصورتين بالتغريدة بشكل مختصر قائلًا:"أنا أثق بك".

وتم تفسير هذه الخطوة من قبل مشجعي الهلال، بأن العُمري يؤمن باستمرار بيريرا مع الفريق للموسم القادم رغم كل التكهنات التي أثيرت بسبب والد النجم البالغ من العمر 26 سنة.

ما هي تفاصيل الأزمة التي تسبب فيها والد بيريرا؟

والد بيريرا كان أحد المتحدثين عن رحيل نجله عن الهلال أيضًا، إذ انتشر فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، يتحدث به مع أحد مشجعي نادي بوتافوجو البرازيلي، عن انتقال محترف الهلال للنادي البرازيلي.

هذا الفيديو دفع الإعلام السعودي للحديث عن رحيل اللاعب بثقة، لكن بيريرا أسكت الجميع برده.

ونشر بيريرا صورته، خلال أدائه التدريبات مع رفاقه بالزعيم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا: "هم يتحدثون، ونحن نعمل".

ماذا قدم بيريرا مع الهلال؟

صاحب الـ26 عامًا انضم للزعيم في صيف 2021، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي مقابل 18 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026.

وشارك بيريرا مع الأزرق في 32 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع 14 آخرين.

وحصد البرازيلي مع الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وكأس السوبر السعودي ولقب دوري أبطال آسيا.