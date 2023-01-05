عضو النصر يفجرها: صفقة رونالدو البداية وسنضم لاعبًا عالميًا آخر

فيصل أبو ساق عضو مجلس إدارة نادي النصر يؤكد أن النادي يعمل على صفقات كبرى جديدة بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

Shahid

فجر فيصل أبو ساق عضو مجلس إدارة نادي النصر السعودي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف أن "العالمي" سيواصل العمل على صفقات كبرى جديدة بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أبو ساق قال في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تعاقد النصر مع رونالدو: "كريستيانو كان لديه عروض من أمريكا وأستراليا والبرتغال، لكن وكما قال فإنه فضل الانتقال إلى السعودية لأنها الأنسب له ولعائلته".

وعما إذا كان النصر سيكتفي فقط بالتعاقد مع رونالدو، قال أبو ساق: "التعاقد مع رونالدو هو مجرد بداية، سواء للكرة السعودية أو لنادي النصر".

وتابع: "سنقوم بثورة في عالم التعاقدات مع اللاعبين، سواء في النصر أو الكرة السعودية بشكل عام، والكرة السعودية مقبلة على ثورة في عالم الانتقالات".

واختتم عضو مجلس إدارة نادي النصر تصريحاته قائلًا، عن مفاجأة بشأن اللاعب الجديد الذي سيتعاقد معه "العالمي".

وقال : "هناك مفاوضات، وهناك لاعب من الدوريات الأوروبية الكبرى، وهو من الأسماء الكبرى من الدوريات الأوروبية".

Shahid