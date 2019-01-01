عضو الاتحاد المصري عن واقعة التحرش: لاعبونا محترمون

على عكس ما قاله مدير المنتخب، سيف زاهر يدافع عن اللاعبين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

دافع سيف زاهر؛ عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن لاعبي المنتخب الوطني بعد اتهامهم في واقعة تحرش بإحدى عارضات الأزياء المصرية عبر الرسائل النصية، مطالبًا الجميع بالنظر إلى النقاط الإيجابية.

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تكشف به عن قيام ثنائي المنتخب عمرو وردة ومحمود حمدي "الونش" بإرسال رسائل خاصة لها عبر "إنستجرام"، لمحاولة التعرف عليها، عقب ساعات من مواجهة زيمبابوي.

في الوقت الذي أكد به إيهاب لهيطة؛ مدير المنتخب المصري، حدوث الواقعة، مؤكدًا أنه تم تحذير اللاعبين (طالع التفاصيل)، إلا أن عضو الجبلاية نفاها.

وقال زاهر، خلال برنامجه التليفزيوني: "سأقول ثلاث جمل مهمة، وأفهموها كما تريدون، علينا أننا ننظر إلى نصف الكوب الممتلئ ونركز أكثر على النقاط الإيجابية، وعدم السير وراء الشائعات".

وأضاف: "كل لاعب في المنتخب محترم جدًا، والجميع ملتزم وشباب رائع للغاية".

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يذكر أن الفراعنة استهلوا مشوارهم في كأس أمم أفريقيا مصر 2019 بتحقيق الفوز أمام زيمبابوي بهدف وحيد، سجله محمود حسن "تريزيجيه"، أول أمس الجمعة.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب في اللقاء المقبل الكونغو، في 26 من الشهر الجاري، على استاد القاهرة.

كتيبة أجيري تحتل حاليًا المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن أوغندا، التي حققت الفوز أمام الكونغو بثنائية نظيفة.