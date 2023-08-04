عصوا أوامر تشافي .. تعرف على نجوم برشلونة الذين خالفوا المدير الفني

لاعبو برشلونة يعصون أوامر تشافي...

يواصل برشلونة استعداده للموسم الجديد، وذلك بعد عودته من المعسكر التحضيري من الولايات المتحدة الأمريكية، ويستعد لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني الموسم المقبل.

وقرر تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني، منح لاعبي فريقه راحة من التدريبات اليوم الجمعة، بعد العودة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" فإن بعض من لاعبي برشلونة عصوا أوامر المدير الفني للفريق، وتدربوا اليوم بالرغم من حصولهم على الراحة.

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وكشفت الصحيفة عن رباعي الفريق الذي شارك في التدريبات الصباحية اليوم، وهم إلكاي جوندوجان، كريستيان كريستينسن، جافي، بالإضافة إلى الشاب ميكا فاي.

ويستعد برشلونة لمواجهة توتنهام الإنجليزي، في بطولة كأس خوان جامبر، يوم الثلاثاء القادم في آخر المباريات الودية قبل الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن برشلونة سيحل ضيفًا على خيتافي في أولى مباريات الدوري الإسباني، يوم الأحد 13 أغسطس.