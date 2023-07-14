مسلي آل معمر ورط النصر ويبحث الآن عن حل!

لطالما علمنا أجدادنا وآباؤنا أن عصفور في اليد أفضل من 10 على الشجرة، وأن ما نمتلكه يبقى الأغلى والأفضل حتى نمتلك ما هو أغلى وأفضل بالفعل، وأن نتصرف بعقلانية ونتخذ القرارات بشكل مدروس دون انفعال أو تأثر من أي طرف .. لكن يبدو أن تلك الدروس جميعًا لم تصل لرئيس النصر مسلي آل معمر!

انتهى الموسم الماضي من دوري روشن السعودي والجميع يُجمع أن ألفارو جونزاليس أحد أفضل لاعبي النصر في الموسم، وأحد أفضل 3 مدافعين في البطولة بل ربما الثاني عقب أحمد حجازي قائد الاتحاد، ولذا كان المتوقع أن يُواصل اللاعب رحلته مع الفريق العاصمي في الموسم الجديد.

صدمنا جميعًا بخبر التخلي عن المدافع الإسباني وعدم تفعيل البند الموجود في عقده لتجديده، ولكن لم نصل لذروة الصدمة بعد لأننا توقعنا جميعًا أن يكون لدى النصر ورئيسه صفقة دفاعية جاهزة لتعويض ألفارو.

مضى على رحيل المدافع الصلب ما يقرب الأسبوعين، وحتى الآن لا أخبار أبدًا عن اقتراب النصر من ضم أي مدافع، بل لا نقرأ عن مرشحين متاحين يمتلكون الجودة اللازمة والأهم الرغبة في اللعب في السعودية، وفي المقابل نسمع عن اهتمام بعض الأندية السعودية بألفارو وعلى رأسها الاتحاد والأهلي والشباب.

آل معمر ترك العصفور الذي في يده ليُلاحق 10 على الشجرة! ولماذا؟ إرضاءً لثورة السوشيال ميديا بعد تعاقد الهلال مع خاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي، فالنصراويون أطلقوا هاشتاج يُطالبون الإدارة النصراوية بضم مدافع مثل الوحش السنغالي!

الجمهور معه الحق في أن يحلم ويطلب ولكن للإدارة الحق أيضًا في وضع الخطط ورسم ملامح الفريق بناءً على المتاح، وأحد أسوأ العيوب الإدارية لأي نادٍ هو الرضوخ لطلبات ورغبات وأحلام الجمهور لو كانت لا تُناسب النادي وظروفه.

ألفارو كان خيارًا مميزًا للدفاع يجب ألا تجعله يفلت من يديك أبدًا حتى تمتلك من هو أفضل، وإلا قد تجد نفسك الآن في مأزق كبير دون أي مدافع أجنبي قوي تعتمد عليه خلال الموسم الصعب القادم، وحجة الإصابات المتعددة باطلة تمامًا لأن اللاعب لم يتعرض لإصابة قوية وفترة غياب طويلة سوى مرة واحدة خلال الموسم.

الأغرب أن تلك ليست الواقعة الأولى لآل معمر وإدارته في النصر، خلال يناير الماضي رضخ لطلبات الجمهور وتخلى عن فينسنت أبو بكر لأنهم أرادوا مهاجمًا أكبر يليق باللعب بجانب كريستيانو رونالدو، ورحل الكاميروني ولم يضم النادي أي لاعب وعانى كثيرًا بقية الموسم من عدم وجود مهاجم قوي وقد دفع ثمن ذلك غاليًا جدًا.

النصر قد يضم مدافعًا جديدًا الأيام القادمة، لكن هذا لا يعني أن قرار التخلي عن ألفارو دون امتلاك البديل الجاهز فورًا لتعويضه كان صحيحًا، فالفريق بدأ مرحلة الإعداد بالفعل ولديه أيام قليلة قبل بدء موسمه رسميًا بالبطولة العربية ومازال دون مدافع جيد.

كان آل معمر قادرًا على تمديد عقد ألفارو ثم حال النجاح في ضم مدافع أفضل بيع عقد الإسباني لأي نادٍ آخر، والأكيد أن النصر لن يجد صعوبة أبدًا في تسويقه بعد موسمه الممتاز في 2023-2024.

دومًا ما يذكر التاريخ أن الأخطاء الإدارية هي المسؤول الأول والأهم عن فشل النصر الرياضي، وكل الخوف لجمهور العالمي أن يكون التخلي عن ألفارو خطأً جديدًا يُضاف لتلك الأخطاء وذلك لأن رئيس النادي وببساطة لم يعٍ درس "عصفور في اليد أفضل من 10 على الشجرة".