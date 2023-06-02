عصفورين بحجر واحد .. الأهلي يُغلق قضية لإنهاء غيرها!

الأهلي يواصل تحركاته للتخلص من القضايا المرفوعة ضده

تواصل إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، محاولاتها للتخلص من كافة أزمات النادي خلال الوقت الحالي، خاصة بعدما حصل النادي على التدابير الوقتية، والسماح له بقيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وحصل الأهلي على التدابير الوقتية، بعد أن كان الاتحاد الدولي "فيفا" قرر حرمانه من قيد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب قضية الجامايكي لويس جارابان.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الأهلي أغلق قضية البرازيلي دانكلير بيريرا مدافع الفريق السابق، قبل صدور قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن تلك القضية.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي أنهى قضية دانكلير، لإظهار مبدأ حسن النية في الاستئناف المرفوع من الإدارة فيما يخص قضية جارابان، والذي سوف ينظر فيه الفترة المقبلة.

وقامت إدارة الأهلي بتحويل مبلغ 6.75 مليون ريال إلى حساب دانكلير بالفعل، لإغلاق تلك القضية، حيث تستهدف الإدارة إنهاء أيضًا قضية البرازيلي جوزيف دي سوزا، بعد تغريم النادي مبلغ 22 مليون ريال في وقت سابق.