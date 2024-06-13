"عصر بيدري مثل الليمون" .. غضب في برشلونة من تصريحات كومان

أجواء متوترة في معسكر هولندا

كشف تقرير في الإعلام الإسباني عن حالة من الغضب في أوساط برشلونة عقب تصريحات مدرب هولندا رونالد كومان الأخيرة بخصوص إصابة فرينكي دي يونج.

واستبعدت هولندا رسمياً متوسط ميدان البلوجرانا من قائمة الفريق ليورو 2024 بسبب عدم تعافيه من إصابته بالكاحل التي تعرض لها بلقاء الكلاسيكو أبريل الماضي.

وخرج كومان في مؤتمر صحفي الأربعاء وقال إن إصابة اللاعب بسبب مخاطرة من قبل ناديه ويتحمل تبعاتها وتأثيرها المنتخب الوطني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت "آس" أن حالة من الغضب والتعجب سيطرت على مسؤولي النادي الكتالوني عقب تصريحات مدرب الطواحين، خصوصاً وأن أسلوبه في فترته بتدريب الفريق تسبب في حرق عديد اللاعبين "بدنياً"، ضاربين المثل ببيدري الذي لعب 70 مباراة في موسم 2020-2021 تحت قيادة الهولندي، واصفين الأمر بأنه كان "يعصر اللاعبين مثل الليمون".

وأبدى مسؤولو برشلونة غضبهم من الاتهام غير المبرر بخصوص حالة دي يونج، مؤكدين أن خطة تعافي اللاعب كان هدفها الأساسي لحاقه باليورو، خصوصاً وأنه لم يشارك منذ 21 أبريل مع ناديه بأي مباراة.

وضربت الإصابات معكسر هولندا قبل أيام من انطلاق المسابقة القارية، إذ فقد الرباعي مارتين دي رون، تون كوبماينرز، فرينكي دي يونج، وأخيراً بريان بروبي.