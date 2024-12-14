عصبيته كلفت ريال مدريد الكثير.. رسميًا فينيسيوس يغيب عن قمة الملكي مع إشبيلية!

فينيسيوس يغيب عن الملكي بسبب العصبية...

تلقى فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بطاقة صفراء في مباراة فريقه أمام رايو فاييكانو، والتي تجمع بينهما ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

وبدأ فينيسيوس المباراة، وهو على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 63، بدلًا من براهيم دياز، ولكنه حصل على بطاقة صفراء، بعد نحو عشر دقائق من مشاركته.

وفي إحدى الكرات المشتركة في وسط الملعب، احتسب الحكم ركلة حرة، قبل أن ينفعل فينيسيوس جونيور، عليه بكل عصبية ويصرخ في وجهة ليقرر الحكم منح اللاعب البرازيلي، بطاقة صفراء، ليغيب أمام إشبيلية بسبب تراكم البطاقات.

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ومن المنتظر أن يستضيف ريال مدريد، نظيره إشبيلية، مساء الأحد القادم ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو، بعد أن يخوض نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتنينتال، أمام باتشوكا المكسيكي، يوم الأربعاء القادم.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، كان متأخرًا بهدفين دون رد أمام رايو فاييكانو، قبل أن يعود ويتقدم بثلاثة أهداف لهدفين، ثم سجل إسحاق بالازون، هدف التعادل مرة أخرى لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 64.