عصام الحضري يقترب من الانضمام لفريق النجوم

حارس الاسماعيلي يتمم اتفاقه مع النجوم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجح مسؤولو نادي النجوم، في ضم عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، حتى نهاية الموسم.

عصام الحضري كان لاعبًا في صفوف الإسماعيلي، حيث علاقته متدهورة حاليًا بإدارة ناديه، وسيتم فسخ التعاقد بين الطرفين.

وأكدت تقارير صحفية إلى أن نادي النجوم، ينتظر إنهاء علاقة الحضري بالإسماعيلي، ليتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

جاء ذلك بعد أن تم الاتفاق بين النجوم وعصام الحضري حارس المرمى المخضرم، على أن ينتقل إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان عصام الحضري قد أعلن اعتزاله الدولي مع منتخب مصر، بعد المشاركة في كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا.