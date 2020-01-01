عصام الحضري يُبرز تفوقه على ميسي ورونالدو في "الصراع على القمة"

حارس مرمى منتخب مصر السابق يُفجر مفاجأة عن اعتزاله

أكد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق أنه لم يُعلن اعتزاله كرة القدم رسميًا بعد، لكن موضحًا في نفس الوقت أنه لن يلعب كرة القدم مجددًا لأنه لا يرغب في ذلك في ظل الأجواء والظروف الحالية المحيطة باللعبة في مصر.

الحضري غاب عن ملاعب كرة القدم هذا الموسم، إذ قضى الستة أشهر الأخيرة من الموسم الماضي مع فريق النجوم وخاض معه 3 مباريات في الدوري المصري ومن ثم لم يُوقع لأي نادٍ جديد.

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بطل كأس أمم أفريقيا 4 مرات مع منتخب مصر حل ضيفًا على قناة أون تايم سبورت، وقد بدأ حديثه بالتأكيد على أنه قادر على اللعب لكنه فقد الرغبة في الأمر، وأنه سيُعلن اعتزاله الرسمي قريبًا.

وأوضح الحضري أنه تفوق على كافة أبناء جيله وحراس المرمى المنافسين له طوال مسيرته في ملاعب كرة القدم، مشددًا على أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري حاليًا لم يتسبب في ابتعاده عن الصورة.

مضيفًا "محمد الشناوي لم يُجبرني على الاعتزال بالطبع ولا أحد يستطيع فعل ذلك، لقد كنت في القمة في وجود كل هؤلاء الحراس، لم أعتزل رسميًا بعد وأنتظر الوقت المناسب للإعلان عن الأمر".

تابع صاحب الـ47 عامًا "أنا أنافس على القمة والرقم 1 منذ 25 عامًا، ميسي ورونالدو قالا مؤخرًا أن حالتهما استئنائية لأنهما يتنافسان على المركز الأول منذ 15 عامًا، أنا أفعل هذا لمدة 25 عامًا".