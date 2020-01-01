الكابوس وضياع الإنجاز .. الحضري يختار أسوأ مباراة في تاريخه

حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق يتحدث عن مسيرته الكروية

أكد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق احترامه وتقديره الكامل لنادي الزمالك وجمهوره، مؤكدًا أنه أسيء فهم تصريحاته السابقة حول رغبته محو فترة لعبه للفريق الأبيض من تاريخه.

حارس المرمى صاحب الـ47 عامًا كان أحد أبرز نجوم النادي الأهلي لكنه رحل عنه عام 2008 متجهًا إلى سيون السويسري دون رغبة النادي، وبعد عودته لعب لعدد من الأندية المصرية أبرزها الزمالك الذي ارتدى قميصه لمدة ستة أشهر فقط.

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الحضري حل ضيفًا على البرنامج الترفيهي "أبلة فاهيتا" وقال عن تصريحاته السابقة "لم ألعب للزمالك سوى أربعة أشهر وكنت غير موفق بها أبدًا، لم أقصد الإساءة للنادي أو جماهيره".

أضاف "رغبتي محو تلك الفترة من تاريخي لا تُقلل أبدًا من تاريخ الزمالك الزاخر بالبطولات، بجانب أن النادي استفاد جيدًا ماليًا مني بعد بيعي إلى المريخ السوداني مقابل مليون دولار".

وسُئل الحضري عن أسوأ مباراة له طوال تاريخه، فاختار مباراتين، واحدة مع النادي الأهلي والأخرى مع منتخب مصر.

إذ قال "مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2007 أمام النجم الساحلي هي الأسوأ لي مع الأهلي وقد خسرناها 3-1، فيما مواجهة الجزائر التي خسرناها بهدف نظيف في أم درمان ضمن تصفيات كأس العالم 2010 كانت الأسوأ مع المنتخب المصري".