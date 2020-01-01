عصام الحضري: أخطأت بالرحيل عن الأهلي، وأطلب محو "الزمالك" من تاريخي

حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق يتحدث عن مسيرته الكروية

أكد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق أنه أخطأ حين اتخذ قرار الرحيل عن الأهلي عام 2008، مؤكدًا أنه ابن النادي ولم يتركه سوى هربًا من اضطهاد المدرب البرتغالي مانويل جوزيه له.

حارس المرمى صاحب الـ47 عامًا كان بطل قصة جدلية مثيرة عام 2008 حين رحل عن الأهلي فجأة ووسط الموسم للعب في فريق سيون السويسري دون موافقة النادي، وقد حاول الحضري العودة للفريق مرارًا لكن الأبواب كانت موصدة في وجهه دومًا.

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الحضري تحدث عن كواليس تلك الفترة بقوله لقناة أون تايم سبورت "لعبت في نادي دمياط 3 سنوات مع قطاع الناشئين ومثلهم مع الفريق الأول، ولعبت مع الأهلي 14 عامًا وتحديدًا 13 عامًا ونصف، وبالتالي أنا ابن الأهلي ومنحته عُمري كله".

"حدثت مشاكل في الأهلي مع بعض عناصر الإدارة والمدير الفني مانويل جوزيه، والذي رغم تلك المشاكل كان يُعاملني بعقلية احترافية ويُشركني في المباريات دومًا، المال لم يكن سبب رحيلي عن الأهلي خاصة أنني لم أحصل على أموال كثيرة من سيون، اضطهاد جوزيه لي هو ما أدى لرحيلي عنه، لكن الأهلي هو بيتي".

تابع "أنا أحب كيان الأهلي ومهما حدث من مشاكل ومهما أخطأت لكني سأبقى محبًا للأهلي ومشجعًا له، نعم أخطأت حين رحلت وحاولت العودة للفريق لكن الأبواب كانت مغلقة، هذا الأمر لم ولن يمنع حبي للأهلي".

"الأهلي له فضل كبير علي في كل شيء، ولو عاد بي الزمن لما رحلت عنه أبدًا".

وحول انتقاله للزمالك، قال "انتقلت للزمالك كلاعب محترف، وقد لعبت له 4 أشهر في فترة لم تكن جيدة في مسيرتي الكروية ولم أوفق خلالها".

أضاف "ظروف النادي لم تكن جيدة، فقد غاب عنه الاستقرار ولم يكن يمتلك فريقًا قادرًا على الفوز بالدوري، لعبت معهم 4-5 مباريات لم أكن موفقًا بهم كذلك. عبد الواحد السيد لا يتحمل أي مسؤولية فيما حدث، وقد رأيت أن استمراري قد يُحدث مشاكل ولذا وافقت على العرض القادم من المريخ السوداني خاصة أنه تم إيقافي 4 أشهر في الدوري المصري".

وأتم "لعبت 4 أشهر مع الزمالك ولم أوفق معهم ولم أكمل عقدي مع النادي، ولذا أطلب محو تلك الفترة من تاريخي مع كامل الاحترام للنادي وجماهيره".

جدير بالذكر أن الحضري لعب للزمالك خلال موسم 2010-2011 قبل أن يرحل إلى الدوري السوداني.