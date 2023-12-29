عصابة تستغل مباراة إيفرتون وتسرق مليون جنيه استرليني من نجم مانشستر سيتي!

لم يتم العثور على الجناة حتى الآن

واقعة سرقة جديد يتعرض لها أحد نجوم كرة القدم، وهذه المرة الأمر كانت بمثابة الكابوس على جاك جريليش نجم مانشستر سيتي وعائلته.

النجم الإنجليزي كان يلعب بشكل طبيعي في المباراة التي فاز بها فريقه 3/1 على إيفرتون مساء الأربعاء الماضي في البريميرليج، وكانت عائلته تشاهد اللقاء من المنزل عبر التلفزيون.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت إن قصر جاك جريليش تمت مداهمته عن طريق مجموعة من اللصوص الذين سرقوا مجوهرات بقيمة مليون جنيه استرليني.

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وأوضحت أن 10 من أقارب جريليش ما في ذلك خطيبته ساشا أتوود ووالديه وأشقائه شعروا باقتحام اللصوص أثناء تواجدهم بالقصر من خلال نباح الكلاب والضوضاء في الطابق العلوي.

عائلة الدولي الإنجليزي اضطرت إلى الفرار والاختباء داخل القصر الذي تبلغ قيمته 5.6 مليون جنيه استرليني، وهرعت الشرطة فورًا إلى مكان الحادث خوفًا من احتمال اختطاف أحد أفراد الأسرة كرهينة.

وقامت الشرطة بتفتيش المنطقة بشكل كامل بطائرة هليكوبتر بحثًا عن الجناة، ولكن اللصوص تمكنوا من الفرار بالمجوهرات الثمينة.

ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع قليلة من إصابة كورت زوما مدافع وست هام هو وعائلته بالصدمة بعد مداهمة منزلهم من قبل عصابة مسلحة وقيامها بسرقة 100 ألف جنيه استرليني نقدًا بالإضافة لبعض المجوهرات.