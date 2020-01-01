عصابة تستخدم محمد صلاح لتسهيل السرقة

أسوأ استغلال للنجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول على يد عصابة مسلحة.

ألقت سلطات الأمن المصرية القبض على عصابة مسلحة كانت تستخدم صورة النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول لتسهيل عمليات السرقة.

جاء هذا بحسب ما أوضحت تقارير صحفية مصرية اليوم، حيث ذكرت أن تلك العصابة كانت تقوم بسرقة المتاجر في حي مدينة نصر.

وألقت السلطات القبض على العصابة المكونة من أربعة أشخاص أثناء محاولتهم اقتحام أحد المحال التجارية في شارع حسنين هيكل في نفس الحي.

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وتقوم العصابة بارتداء قناع مماثل لشكل النجم المصري هداف الدوري الإنجليزي لإخفاء هويتهم عن عدسات كاميرات المراقبة.

وحاولت عناصر التشكيل العصابي الفرار عندما اقتربت منهم القوة الأمنية، إلا إنهم وقعوا في النهاية في يد الشرطة المصرية.

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ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام النجم المصري محمد صلاح، حيث تسببت الشعبية الواسعة لهداف ليفربول في استخدام اسمه وصورته في عدة محال تجارية وأنشطة اجتماعية دون الحصول على إذنه.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يوشك على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول، حيث يحتل الأخير صدارة ترتيب البطولة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.