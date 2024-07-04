اقتحام مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني...

اقتحمت أعداد كبيرة من الجماهير الأرجنتينية، مقر إقامة بعثة منتخب الأرجنتين، والتي تشارك في بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك المنتخب الأرجنتيني، في البطولة وقد تصدر المجموعة الأولى، بعد الفوز على كندا، تشيلي، ثم بيرو، ليضرب موعدًا مع الإكوادور في ربع نهائي البطولة.

ونشرت شبكة "TyC Sports" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع فيديو يظهر فيه تواجد بعض من جمهور المنتخب الأرجنتيني، في فندق إقامة التانجو، من أجل تشجيعهم قبل المباراة المرتقبة.

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وكتب الحساب الرسمي للشبكة، تعليقًا على مقطع الفيديو: "جنون لميسي والمنتخب الوطني في هيوستن، هذا الطابق العاشر من الفندق الذي تقيم فيه بعثة منتخب الأرجنتين".

ومن المنتظر أن يستقبل ملعب إن آر جي، في الساعات الأولى من صباح الجمعة مباراة الأرجنتين والإكوادور في أولى مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا، على أن يلاقي الفائز من تلك المباراة الفائز من مباراة فنزويلا وكندا، في نصف النهائي.