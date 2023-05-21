بتمويل من بطل "شباب البومب" .. مفاجأة رائعة من الجمهور للاعبي الاتحاد أمام الباطن

تامر أبو سيدو
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الاتحاد يسعى للفوز على الباطن للحفاظ على صدارته أمام النصر

ضربت جماهير الاتحاد هذا الموسم مثلًا رائعًا في دعم الفريق والوقوف معه داخل وخارج ملعبه، إذ اقترب الحضور الجماهيري لمباريات العميد في دوري روشن من حاجز الـ600 ألف مشجع، ولكن هل يتوقف العشق هنا؟ لا أبدًا.

الاتحاد أعلن رسميًا نفاذ التذاكر الخاصة بمواجهة الباطن في الجولة الـ28 من دوري روشن، والتي ستلعب بعد غدٍ الثلاثاء في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

الإعلامي علاء سعيد كشف عن مفاجأة سارة تُعدها جماهير الاتحاد للاعبين خلال المواجهة القادمة، مشيرًا إلى وقوف الممثل فيصل العيسى خلفها بالتنسيق مع رابطة الاتحاد الجماهيرية، والذي اشتهر بدور عامر في مسلسل شباب البومب.

المفاجأة تتمثل بتعليق صور جميع اللاعبين، الأساسيين والبدلاء، بشكل مختلف في المدرج الموجود خلف المرمى، بجانب عدد كبير من المحفزات لتحفيز اللاعبين خلال مواجهة الباطن.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ63 نقطة ويُطارده النصر بنقاطه الـ60، فيما خرج الشباب والهلال من حسابات المنافسة تمامًا.

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