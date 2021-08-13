عسيري يكشف حقيقة تعطيله حصول الأهلي على الكفاءة المالية

عسيري يوضح موقفه

كشف مهند عسيري، لاعب النادي الأهلي والشباب السابق، حقيقة ما تردد حول تسببه في عدم حصول الراقي على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح له قيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، لم يحصل حتى الآن على شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي لن يتمكن الفريق من قيد لاعبين جدد بقائمته خلال الموسم الجديد.

عسيري نشر فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" قال فيه: "أنا لست السبب الوحيد في عدم حصول الأهلي على شهادة الكفاءة المالية، وأريد منكم التأكد من هذه المعلومة".

وتابع: "لم يتواصل معي أحد من إدارة النادي الأهلي حول مستحقاتي، ولم يتحدث معي أحد بشأن جدولتها من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية".

مهاجم الأهلي السابق واصل: "قمت بجدولة مستحقاتي منذ عام 2019 ولم أحصل عليها، وعام 2020 وبداية عام 2021، ولم أسلتم شيئًا حتى الآن، وكل ذلك لكي يتمكن الأهلي من التسجيل".

واستطرد قائلًا: "أنا أعلم من هو الشخص الذي يتحدث عني من أجل إثارة غضب جماهير الأهلي عليّ، وأتمنى أنه لا يتواصل معي بخصوص جدولة مستحقاتي المالية".

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وأعلن مهند عسيري عن اعتزاله كرة القدم، وذلك بعد انتقاله إلى نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.