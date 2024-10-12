هدفان وأسيست ومهارات ممتعة .. عز الدين أوناحي يقطع ألسنة منتقديه بلقاء المغرب ضد إفريقيا الوسطى!

عز الدين أوناحي يستعيد رونقه أمام إفريقيا الوسطى

قطع لاعب وسط المنتخب المغربي ونادي باناثينايكوس اليوناني، ألسنة منتقديه خلال مباراة منتخب بلاده ضد إفريقيا الوسطى، بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما قدم مستوى مُبهر خلال هذا اللقاء.

وقاد أوناحي منتخب المغرب لتحقيق الفوز على إفريقيا الوسطى بخماسية دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثالثة، ضمن التصفيات القارية.

وتلقى أوناحي انتقادات كثيرة خلال الفترة الماضية، سواء مع المنتخب المغربي، أو فريقه السابق مارسيليا، بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ، بعد الأداء الخرافي الذي ظهر عليه خلال منافسات كأس العالم قطر 2022، ليرد على الجميع خلال مواجهة إفريقيا الوسطى.

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أوناحي .. هدفان وأسيست ومهارات ممتعة

سجل عز الدين أوناحي هدفًا رائعًا في الدقيقة 38 من عمر المباراة، بعد تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء على يسار حارس إفريقيا الوسطى، الذي لم ينجح في التصدي لها.

وفي الدقيقة الأخير من الشوط الأول، بالتحديد 45، قام أوناحي بجملة فنية رائعة مع أشرف حكيمي، الذي سدد الكرة بقدمه اليسرى في مرمى إفريقيا الوسطى، ليصنع الهدف الثالث لأسود الأطلس بالمباراة.

وسجل أوناحي بنفسه الهدف الثاني الشخصي والرابع للمغرب، 45+2 قبل نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة من عبد الصمد الزلزولي، ليسددها صاروخية في المرمى.

كما قدم عز الدين مهارات رائعة في المباراة، حيث قام بأكثر من مراوغة ناجحة للاعبي إفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى التمرير بشكل مميز.

عز الدين أوناحي وأرقام مميزة

نجح عز الدين أوناحي في تقدين 4 تمريرات حاسمة وتسجيل 3 أهداف في آخر 4 مباريات له مع المنتخب المغربي، ليستعيد أفضل نسخة منه مؤخرًا.

وحصل أوناحي على تقييم 9.3 من شبكة "سوفا سكور"، وسجل هدفين وصنع هدف واحد، ولمس الكرة 117 مرة، ودقة تمريراته هي 83%، وسدد الكرة مرتين على المرمى سجل بهما هدفين.

ودفاعيًا كان عز الدين حاضرًا، حيث فاز في 5 التحامات بدنية، وحصل على خطأين وارتكب 3 أخطاء، وتصدى لتسديدة واحدة من الخصم.