"التقيت أصدقاء طيبين" .. عزيز بيهيتش يكشف عن رأيه في تجربته مع النصر

بيهيتش لعب في صفوف النصر الموسم الماضي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة

كشف عزيز بيهيتش، الظهير الأيسر للمنتخب الأسترالي، عن رأيه في تجربته مع نادي النصر، متحدثًا أيضًا عن تعادل منتخب بلاده أمام المنتخب السعودي.

فرض المنتخب السعودي التعادل السلبي على مضيفه منتخب أستراليا في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال بيهيتش خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "المباراة كانت صعبة وجميلة من الجانبين. كنا نطمح للحصول على النقاط الثلاث، لكننا اكتفينا بنقطة واحدة، وسنركز على المباريات المقبلة".

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وأضاف: "المباراة الأخيرة ستكون أمام السعودية، لكن تركيزنا الآن على مواجهة البحرين، فهي مواجهة صعبة، ونحن نطمح للتأهل".

وواصل قائلًا: "ما زلت أتابع مباريات النصر. اليوم التقيت عبد الله الخيبري، وسلطان الغنام، وعلي لاجامي. من الجميل أن تمتلك أصدقاء طيبين".

اختتم بيهيتش تصريحاته قائلاً: "الوقت الذي قضيته في المملكة العربية السعودية كان جميلًا، وخضت تجربة شيقة. أتمنى التوفيق لنادي النصر وتحقيق المزيد من البطولات".