"عزومة على القهوة وكريستيانو رونالدو مثل أي لاعب" .. ماذا يحدث قبل قمة النصر والزمالك الحاسمة؟

كواليس مؤتمر النصر والزمالك قبل القمة العربية الحاسمة

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أثار مؤتمر النصر السعودي والزمالك المصري، مساء اليوم الأربعاء، الجدل في الشارع الرياضي العربي، قبل القمة الحاسمة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

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النصر يلتقي مع الزمالك، في السادسة من مساء غدٍ الخميس، بتوقيت السعودية ومصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تستضيفها المملكة.

وكشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، عن كواليس "حوار" جمعه مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الفريق المصري، قبل القمة الحاسمة.

وقال كاسترو في كلمته بالمؤتمر، والتي نقلها الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أبلغت مدرب الزمالك، بعزومتي له مساء اليوم، على القهوة؛ للحديث عن لقاء الغد".

ومن ناحيته.. قلل سيد عبد الله نيمار، نجم نادي الزمالك، من خطورة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم قلعة العالمي؛ قائلًا: "لاعب واحد ضمن مجموعة.. وليس كل الفريق".

وأكد نيمار في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "اليوم السابع" المصرية، على أن النصر فريق كبير يملك نجوم عالميين؛ إلا أن لاعبي الزمالك، تعاهدوا على تحقيق الفوز؛ خاصة أنهم يلعبون باسم مصر.

جدير بالذكر أن نادي النصر، يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب "الوصيف"، ونقطة وحيدة فقط عن الزمالك، صاحب المركز الثالث.

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