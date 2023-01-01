عريضة بـ 20 ألف توقيع تطالب ألفاريز بترك صديقته!

تصرف غريب من الجماهير!

وقع النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز ضحية تصرفات الجماهير الغريبة بعد أن تم نشر عريضة تطالبه بترك صديقته الحالية إيميليا فيريرو.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور"، والتي أكدت أن العريضة وقع عليها حوالي 20 ألف مشجعًا لأسباب لم يتم نشرها.

وأوضحت أن الجماهير كتبت على العريضة: "جوليان، عليك أن تنفصل على ماري جين"، وهو اسم شخصية خيالية في مجلات مارفل المصورة في قصص "الرجل العنكبوت"، في إشارة للاسم المستعار لمهاجم مانشستر سيتي.

وكان ألفاريز قد حقق لتوه كأس العالم رفقة المنتخب الأرجنتيني بعد أن قدم مستويات طيبة للغاية طوال البطولة في خط الهجوم بجوار ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا.

جدير بالذكر أن ألفاريز كان قد نشر صورة له مع إيميليا قبل ساعات وهو يحتفل بالعام الجديد معاه، وفيما يبدو أنه يتجاهل طلبات الجماهير غير العقلانية بشكل تام.