عروض عالمية لنادي النصر يُعطلها دوري روشن السعودي!

هل يوافق النصر على تلك العروض العالمية؟

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أصبح نادي النصر أحد أهداف الشركات العالمية خلال الوقت الحالي، بعدما نجح في ضم أكثر من اسم كبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن شركة نادي النصر تلقت الأيام الماضية دعوات رسمية، من أجل المشاركة في بطولات دولية خلال يناير المقبل، ولكن تم تأجيل هذا الملف الآن.

وأضافت الصحيفة أن تأجيل النصر حسم هذا الملف، بسبب عدم إقرار جدول باقي مباريات دوري روشن السعودي، حيث تلقت إدارة العالمي عروضًا عبر شركات تسويق رياضية، يأتي في مقدمتها بطولة دولية في الصين و2 وديتين في دولة خليجية.

وقامت إدارة النصر تأجيل الموافقة على المشاركة في البطولات من عدمها حتى إصدار جدول مباريات دوري روشن السعودي، حيت آخر مباراة تم الإعلان عن موعدها بشكل رسمي للنصر أمام الفيحاء يوم 28 أكتوبر المقبل، بالجولة 11.

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وبعدما تقوم رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالإعلان عن باقي التواريخ، ستتخذ إدارة النصر قرارها بالاتفاق مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو بشأن تلك العروض العالمية.

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