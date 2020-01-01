عروض آسيوية وبرازيلية تستهدف كارلوس إدواردو والهلال يترقب

كان إدواردو قد دخل في فترة الانتقالات الحرة يناير الماضي

أكدت تقارير صحفية تلقي اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو العديد من العروض للرحيل عن صفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وقالت تقارير أن إدواردو يمتلك عددًا من عروض الاحتراف خلال الفترة الحالية من أندية آسيوية وبرازيلية، للرحيل عن صفوف الفريق الهلالي.

وكان إدواردو قد دخل في فترة الانتقالات الحرة يناير الماضي حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ ويرحل عن صفوف الهلال مجانًا نهاية الموسم.

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وكيل اللاعب نفسه كان قد أكد في تصريحات صحفية برازيلية أن إدواردو وصل له العديد من العروض في يناير الماضي إلا أن اللاعب فضل عدم الرحيل عن الهلال.

في نفس الإطار، كشفت تقارير عن وجود توجه بنادي الهلال، لتمديد عقد اللاعب لمدة موسم، حتى يستفيد من انتقاله مالياً كبادرة وفاء من اللاعب تجاه ناديه، أسوة بما فعل المحترف الروماني ميريل رادوي، قبل انتقاله لنادي العين الإماراتي مطلع موسم 2012.

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ومن المنتظر أن يصل مارسيلو بينهيرو وكيل أعمال اللاعب إلى الرياض، هذا الأسبوع، للاجتماع باللاعب، ومناقشة العروض المقدمة ومستقبله مع الهلال.