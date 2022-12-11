ريال مدريد
عروس مشجعة للريال تجبر زوجها البرشلوني على عزف "هلا مدريد"
9:14 م غرينتش+3 12/11/2022
حب كرة القدم لا ينفصل عن بعض المشجعين حتى في أهم المناسبات، ففي لقطة طريفة، نشر مقطع فيديو لزفاف سيدة من مشجعي ريال مدريد مع زوجها الكتالوني، على أنغام أغنية "هلا مدريد". (صورة الخبر تعبيرية وليست من الزفاف)
حيث يبدو أن الزوجة أرادت أن تؤكد على استمرارها في حب الملكي على الرغم من الزواج من مشجع لبرشلونة، الغريم اللدود لفريق ريال مدريد على مر العصور.
"هلا مدريد" هي عبارة إسبانية تعني "Go Madrid" أو "تقدم مدريد" أو "هيا يا مدريد"، هي شعار للتشجيع والدعم الذي يستخدمه أنصار الملكي.
@goalar
بالعربي: مسيطرة 😅🤭♬ original sound - جول العربي - Goal
وكانت أغنية "هلا مدريد" قد تم إصدارها في عام 2014، وهي أغنية احتفالية بمناسبة فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة.
وشمل تسجيل الأغنية نجوم للميرينجي، أمثال كريستيانو رونالدو وجاريث بيل ومارسيلو، وجميعهم يظهرون في الفيديو الموسيقي الرسمي لها.
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