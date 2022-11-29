"عرفت بوفاتي من البواب" .. بورتو يعلن وفاة طبيبه بالخطأ

نادي بورتو أصدر بيانًا بشأن وفاة طبيبه السابق بالخطأ.

أصدر بورتو البرتغالي بيانًا رسميًا أعلن خلاله وفاة دومينجوس جوميش طبيب النادي السابق.

لكن بعد عدة دقائق، صحح النادي البرتغالي المعلومات، مؤكدًا أنها كانت معلومات خاطئة، جاءت بناءً على مصدر بالمستشفى، والذي لحسن الحظ، تبين أنه كاذب.

وفي بيان التصحيح تمنى بورتو أن يظل دومينجوس جوميش بصحة جية لسنوات عديدة.

الطبيب المخضرم، أوضح لقناة "TVI" البرتغالية الطريقة السخيفة التي سمع بها خبر وفاته الصادم، وقال جوميش: "وجدت البواب يدق على بابي ويسألني إذا ما كنت حيًا".

جوميش، البالغ من العمر 82 عامًا، عمل في بورتو بين عامي 1976 و1999، قبل قبول دعوة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم و"فيفا" للانضمام إلى الفرق الطبية للهيئات التي تشرف على كرة القدم الأوروبية والعالمية.