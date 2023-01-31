عرض من الريدز..أجويرو يخطط للعودة من الاعتزال!

نجم برشلونة يفكر في العودة من الاعتزال!

كشف سيرخيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي المعتزل، عن تفكيره في العودة من الاعتزال ومناقشة العروض التي يمتلكها.

وكان أجويرو قد أعلن اعتزاله كرة القدم في ديسمبر 2021 بسبب مشكلة في القلب تم الكشف عنها بعد ذلك، وعانى من آلام في الصدر وصعوبات في التنفس خلال مباراة برشلونة ضد ألافيس، ونصحه الأطباء بالاعتزال.

ويلعب حاليًا النجم الأرجنتيني مع فريقه الخاص "كونيسبورتس" في دوري كينجز الذي يتألف من سبعة لاعبين بقيادة جيرارد بيكيه.

وعاد أجويرو يوم الأحد الماضي إلى أرض الملعب لصالح نادي برشلونة حيث كان لاعب ضيف في مباراة Noche Amarilla السنوية 2023 وشارك كبديل ولعب 18 دقيقة وفاز الفريق الإكوادوري بنتيجة 1-0.

ووعد الهداف القياسي لمانشستر سيتي باللعب في المباراة بالعام المقبل وكشف عن أماله في العودة بشكل دائم.

وقال أجويرو في تصريحات لقناة "BSC TV": "يجب أن أحصل على لياقتي البدنية وإذا بقيت لمدة ستة أشهر سنرى".

وتابع: "هناك العديد من الأندية التي تريدني إذا كنت جيدًا كنت سألعب مع الريدز على الأقل كنت سأخوض مباراة وداع".

وظهر أجويرو لأول مرة مع إنديبندينتي عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا في عام 2003 وأصبح أصغر لاعب في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني.

وحصل النجم الأرجنتيني على موافقة طبيب القلب ليظهر في عطلة نهاية الأسبوع على الرغم من أنه تلقى تحذيرًا من أفضل أصدقائه ليونيل ميسي بشأن شربه خلال احتفالات الأرجنتين بكأس العالم.

وقال أجويرو في تصريحات سابقة وفقًا لـ TyC Sports: "لقد شربت كثيرًا ولكني لم آكل، لقد كنا أبطال العالم إذا حدث شيء لي فليكن هناك".

وأكد أجويرو أن ميسي غضب منه وقال له توقف عن الشرب، لكنه رفض واستمر في الاحتفال بتتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022.