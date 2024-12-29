عرض مغرٍ في يناير .. تجدد اهتمام أندية دوري روشن السعودي بنجم الأرجنتين وروما

زميل سعود عبد الحميد قد يتجه إلى السعودية

كشف أنجيلو مانيانتي، الصحفي في شبكة سكاي الإيطالية، عن تجدد اهتمام أندية دوري روشن السعودي بالتعاقد مع نجم وسط روما والمنتخب الأرجنتيني.

الحديث عن لياندرو باريديس المرتبط مع ناديه الإيطالي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري وعلى بُعد أيام قليلة من دخول الفترة الحرة مما يمنحه حق التفاوض والتوقيع لأي نادٍ جديد على أن يرتدي قميصه في يوليو المقبل.

عدد من أندية الدوري السعودي حاولت ضم اللاعب الأرجنتيني خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير لكن روما تمسك به حتى النهاية، وقد ارتبط اللاعب بالعودة إلى أمريكا الجنوبية بعد أسابيع من انطلاق الموسم الجديد نظرًا لتواجده كثيرًا على مقاعد البدلاء وخروجه من حسابات التشكيل الأساسي للمدربين دانييلي دي روسي وإيفان يوريتش.

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الأمور تغيرت لباريديس مع وصول المدرب المخضرم كلاوديو رانييري، حيث عاد للتشكيل الأساسي وبات عنصرًا مهمًا في الفريق العاصمي، إلا أن ذلك لم يُوقف الإشاعات حول مستقبله.

مانيانتي قال لـ "راديو مانا مانا" أن أحد أندية دوري روشن قدم عرضًا مغريًا للتعاقد مع باريديس خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، مشيرًا إلى أن الكرة في ملعب اللاعب الآن للموافقة أو الرفض.