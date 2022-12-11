عرض ضخم .. النصر يُحاول استغلال وضع فيرمينو في ليفربول

يبدو أن كريستيانو رونالدو ليس النجم الوحيد المستهدف من أندية الخليج العربي، إذ كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية عن سعي النصر الإماراتي للتعاقد مع روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول.

المهاجم البرازيلي لا يعيش أفضل أيامه في الموسم الجاري، حيث لم يعد المهاجم الأساسي في فريقه الإنجليزي وتم استبعاده من قائمة منتخب البرازيل الذي شارك في كأس العالم قطر 2022 وخرج من ربع النهائي أمام كرواتيا.

ميرور أوضحت أن مسؤولي ليفربول يريدون تجديد عقد فيرمينو الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحرص المدرب يورجن كلوب على بقائه ضمن صفوف الفريق لسنوات قادمة، لكن في الطرف الآخر يقف مسؤولو النصر بمحاولة استغلال وضع اللاعب وتقديم عرض ضخم لصالحه.

النصر يأمل في أن ينجح عرضه السخي ماليًا في إقناع المهاجم صاحب الـ31 عامًا بالانتقال إلى الإمارات، خاصة مع عدم لعبه أساسيًا في فريقه.

يُشار إلى أن رونالدو مرتبط بقوة بالانتقال إلى النصر السعودي، حيث أكدت صحيفة ماركا توقيعه على عقد يمتد لموسمين ونصف.