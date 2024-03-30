الأموال تكفي لتغيير القرار .. عرض سعودي يقطع طريق عملاق البريميرليج نحو جوهرة ميلان!

50 مليون يورو تعلق الصفقة

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انضم النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الإيطالي، إلى الأسماء المرشحة لتدعيم أحد الأندية السعودية الكبيرة خلال الصيف المقبل.

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ونشر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، تقريرًا أكد خلاله أن ميلان يضع إسماعيل بن ناصر ضمن قائمة اللاعبين، غير المطروحين للبيع، نظرًا لأهميته في خط وسط الفريق.

وأشار إلى أن هناك عروضًا ضخمة تحيط بالنجم الجزائري الذي يرتبط بعقد مع الروسونيري حتى يونيو 2027، والتي من شأنها أن تجعل الإدارة تفكر في بيع بن ناصر.

وأوضح الموقع، أن هناك أنباء عن تقدم أحد عمالقة الدوري السعودي بعرض لميلان قيمته 50 مليون يورو، من أجل إطلاق سراح إسماعيل بن ناصر في الصيف المقبل.

وأكد "كالتشيو ميركاتو" أن عرضًا بهذه القيمة سيجع إدارة ميلان تفكر في قبوله، خصوصًا أنها سبق وسمحت ببيع ساندرو تونالي لنادي نيوكاسل الإنجليزي بسبب المقابل المادي الكبير للصفقة.

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وختم بأن اللاعب القادم من إمبولي، يبقى مراقبًا أيضًا من قبل العديد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا، وتحديدًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ويتقدمها آرسنال.

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