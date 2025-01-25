عرض سعودي وفرصة للاحتراف .. النصر يرهن رحيل نواف العقيدي بوصول صفقة جديدة

المنتخب يتحكم في قرار الحارس السعودي

كشف الإعلامي السعودي علي العنزي، عن كواليس جديدة تتعلق بموقف الحارس نواف العقيدي من البقاء داخل صفوف النصر.

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وقال العنزي خلال برنامج "دورينا غير" على قناة السعودية: "في حال تمت صفقة مختار علي لنادي النصر، فسيكون نواف العقيدي خارج أسوار النادي".

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وأضاف: "الرغبة الأولى لنواف العقيدي هي المشاركة بانتظام في المباريات والعودة إلى صفوف المنتخب السعودي في أقرب فرصة ممكنة".

وتابع العنزي: "العقيدي لديه عدة عروض من أندية مختلفة، منها نادي الفتح الذي يريد الحصول على خدماته، كما أن لديه عروض خارجية، حيث يمكنه الخروج لخوض تجربة الاحتراف".

وعندما سئل العنزي عن طبيعة العروض الأوروبية التي وصلت العقيدي "هل العروض الأوروبية وصلت النصر أم ضمن برنامج احتراف اللاعب السعودي؟"، ليرد الإعلامي السعودي: "وكيل اللاعب هو من يتصدر هذا الأمر والمفاوضات، لكن الهدف الأساسي هو الخروج من النصر من أجل المشاركة بانتظام".

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ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات جديدة في ملف انتقال العقيدي، حيث يتعين على إدارة نادي النصر اتخاذ قرار بشأن مستقبل الحارس السعودي، سواء بالموافقة على رحيله أو الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق.