عرض ساخر .. ميسي وأجويرو يضحكان على تقليد جوميز لقصة بيكهام!

العديد من اللحظات الضاحكة في حوار جمع بين ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وزميله السابق سيرخيو أجويرو.

ظهر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين في بث مباشر عبر موقع "تويتش" مع زميله السابق سيرخيو أجويرو، وبحق كان البث ساخرًا للغاية.

الحديث استمر ساعة كاملة، وتحدث فيها الصديقان الحميمان بحرية كبيرة، كما شهد دخول عدد من نجوم منتخب الأرجنتين، مثل أليخاندرو جوميز، ورودريجو دي بول، وجذب أكثر من 240 ألف مشاهد.

ميسي حاول الاطمئنان على صحة أجويرو، الذي اضطر للاعتزال في ديسمبر من العام الماضي، بسبب مشاكل في عضلة القلب، حيث كشف أسطورة مانشستر سيتي عن تطورات حالته الصحية، مؤكدًا أنه أصبح بخير.

أكثر اللقطات إثارة للسخرية في الحوار، كانت تأكيد أليخاندور جوميز أنه قص شعره بالكامل لأنه قرر تقليد قصة شعر ديفيد بيكهام التي اعتمدها خلال فترة قصيرة من مسيرته، وهو ما جعل ميسي وأجويرو يسخران منه.

لكن جوميز قرر السخرية هو الآخر من ضحك ميسي وأجويرو عليه حين قال: "حسنًا، أبدو أيضًا مثل مايكل سكوفيلد، الشخص من بريزون بريك"، في إشارة إلى الشخصية الرئيسية في المسلسل الأمريكي الشهير.