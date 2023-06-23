عرض جريء من الأهلي لإقناع بوسكيتس بعدم مزاملة ميسي

بوسكيتس قد يُغير وجهته بعد عرض الأهلي

دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة وقوية مع الإسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة الإسباني السابق، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بوسكيتس اقترب بالفعل من الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، ومزاملة صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن عرض الأهلي قد يجعله يتراجع عن قراره.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن الأهلي يستعد لتقديم عرض إلى بوسكيتس يفوق عرض إنتر ميامي بثلاثة أضعاف، مما قد يجعل اللاعب الإسباني يتراجع عن قراره.

وكان بوسكيتس سيُعلن خلال الأسبوع الحالي عن التوقيع مع إنتر ميامي، ولكن عرض الأهلي جعله يؤجل كل شيء خلال الوقت الحالي، من أجل دارسة العرضين.

يذكر أن ميسي كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى الهلال، ولكنه فضّل عرض إنتر ميامي، بناءً على رغبة عائلته التي أكدت له على أنها تُريد العيش في الولايات المتحدة الأمريكية.