عرض أقل من راتبه مع برشلونة .. النصر يغري بوسكيتس بمزاملة رونالدو!

صاحب الـ34 عامًا دخل الفترة الحرة في عقده مع برشلونة خلال يناير الجاري

Shahid

عرف النصر السعودي طريق النجوم بعد ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن يبدو أنه غير مستعدًا للتضحية بأموال أكثر خلال الفترة المقبلة، وستكون تعاقداته معقولة إلى حدٍ ما مقارنةً بما يتقاضاه هؤلاء النجوم في أوروبا.

العالمي ضم رونالدو لمدة موسمين ونصف براتب سنوي يتخطى حاجز الـ200 مليون يورو سنويًا، بحسب تأكيدات سعودية وصحف أجنبية، لكن عرضه لسيرجيو بوسكيتس؛ لاعب وسط برشلونة الإسباني، أقل حتى مما يتقاضاه مع البرسا.

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وفقًا لصحيفة " espn" الإسبانية فإن النصر عرض على بوسكيتس تقاضي 13 مليون يورو كراتب صافٍ في الموسم الواحد، مشيرة إلى أن الصفقة حال إتمامها سيكون في الصيف المقبل، بناءً على رغبة اللاعب، إذ أنه مقتنعًا باستكمال عقده مع النادي الإسباني.

الراتب السعودي لصاحب الـ34 عامًا يقترب من نصف راتبه الحالي مع برشلونة، إذ أنه يتقاضى 23 مليون يورو سنويًا حاليًا.

يذكر أن بوسكيتس دخل الفترة الحرة في عقده مع البرسا في يناير الجاري، واحتمالية رحيله عن الفريق بنهاية الموسم هي الأكبر، بحسب التقارير الإسبانية.

Shahid