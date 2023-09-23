عرض الشراء الأعلى.. إنتر يقترب من الانضمام لقطار السعودية!

صندوق استثماري يستهدف ملكية النيراتزوري

يبدو أن عصرًا جديدًا على أعتاب البدء في إنتر ميلانو، النادي الذي قد يكون الأول في إيطاليا الذي يمر بعرض قوي للبيع إلى مستثمرين يعرفون كيف ينفقون جيدًا.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية كشفت عن وجود عرض سعودي لشراء إنتر ميلانو من ملاكه الصينيين بقيمة 1.3 مليار يورو.

الشبكة كشفت وجود العرض على الطاولة بالفعل، وهو يعلو عرض "إليوت - ريد بيرد" من أجل شراء غريم المدينة، ميلان، بنحو 100 مليون يورو.

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كانت كل الإرهاصات في البداية تشير إلى أن مجموعة "إنفستكورب" البحرينية هي الأقرب لتقديم هذا العرض، لكن الآن يبدو أن الجارة العربية، السعودية، هي من تملك الآن قرار الشراء.

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وحال إبرام الصفقة، ستنتهي ملكية عائلة زهانج لنادي إنتر ميلان، وعلى رأسهم ستيفن زهانج الرئيس الحالي للإنتر، والذي يتولى مقاليد الأمور في النيراتزوري منذ عام 2018.