النصر يقدم "عرض الأحلام" .. لكن جوزيه مورينيو ينتظر إشارة هذا الثنائي

النصر يبحث عن خليفة لرودي جارسيا تمهيدًا لإقالته، ووضع عينيه على جوزيه مورينيو

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لم يعد هناك مجال للتهاون في النصر السعودي، ولا يمكن الرجوع للخلف من ناحية مستوى التعاقدات في الفترة المقبلة سواء كلاعبين أو مدربين في ظل وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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التقارير تتحدث خلال الساعات الماضية عن عزم الإدارة إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، في ظل تراجع نتائج الفريق ومستواه، بجانب توتر علاقته بالدون وعدم قناعة الأخير بطريقته الفنية.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن إدارة النادي السعودي قدمت عرض الأحلام للبرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لروما الإيطالي، لتولي زمام الأمور في العالمي فيما تبقى من الموسم الجاري ولموسمين مقبلين.

وأوضحت الصحيفة أن عرض العالمي وصل لـ100 مليون يورو لموسمين، ليكون المدرب صاحب الراتب الأعلى في العام حال قبوله، لكن تبدو مهمة رحيله عن الذئاب حاليًا صعبة، في ظل اقتراب الموسم في أوروبا على نهايته.

ومن جانبه، أكد الصحفي الشهير سانتي أونا، أنه رغم أن روما لا يمانع رحيل مدربه، كما هو حال مورينيو إلا أن الأخير غير مهتم تمامًا بالعروض السعودية، إنما فقط سيرحل عن الذهاب حال تلقيه عرضًا من أندية بعينها كتشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن النصر يحل في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بثلاث نقاط مع بقاء سبع جولات على النهاية.

Shahid