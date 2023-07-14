بعد عرض الاتحاد التاريخي .. نجم الأهلي يشتبك مع زملائه والإدارة تعاقبه

جدل كبير بشأن مستقبل اللاعب مع النادي الأهلي!

"هل الأزمة مفتعلة أم أنها صدفة؟!".. سؤال يطرح نفسه بقوة، بعد اشتباك أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مع زملائه، بالتزامن مع تلقيه عرضًا ضخمًا من الاتحاد السعودي.

هذا النجم هو قلب الدفاع الدولي محمد عبد المنعم، الذي تلقى عرضًا ضخمًا للانتقال إلى نادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ يُقال إنه سيكون أغلى صفقة بيع في تاريخ الدوري المصري الممتاز، إذا وافق الأهلي.

عبد المنعم دخل في اشتباكات لفظية عنيفة، مع عدد من زملائه في القلعة الحمراء، خاصة الظهير الأيمن محمد هاني، عقب استقبال الفريق، هدفًا من الزمالك، في القمة المؤجلة من الجولة 31 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصرف المدافع الشاب، أثار غضب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، والذي أراد أن يخرج اللاعب من المستطيل الأخضر؛ لولا تدخل الجهاز الإداري، الذي أقنعه بعدم اتخاذ هذا القرار؛ وفقًا لصحيفة "الوطن" المصرية.

الصحيفة كشفت أيضًا، عن اتجاه إدارة النادي الأهلي، لتوقيع عقوبة مالية ضخمة على محمد عبد المنعم؛ بسبب تصرفه المبالغ فيه، خاصة أن الفريق الأحمر انتصر على الزمالك (4-1).

ومن ناحيته.. وصف سيد معوض، نجم النادي الأهلي القاهري السابق، عبد المنعم بـ"اللاعب المستهتر"، الذي يقوم بتصرفات غير جيدة داخل وخارج المستطيل الأخضر، رغم امتلاكه إمكانيات فنية كبيرة، جعلته الأفضل في مركزه بمصر.

جدير بالذكر أن الاتحاد، وضع عبد المنعم على رأس أولوياته، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتعويض مواطنه المصري أحمد حجازي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، والذي سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة؛ بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي.