عربون محبة من أجل عثمان ديمبيلي .. باريس سان جيرمان ينسحب من صفقة الموسم لبرشلونة!

باريس سان جيرمان يركز كافة جهوده على ضم عثمان ديمبيلي..

يركز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أنظاره حاليًا على التعاقد مع عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة الإسباني، لدرجة انسحابه من صفقة رئيسية لتدعيم صفوفه.

وكشفت صحيفة "telegraph" الإنجليزية أن باريس سان جيرمان استسلم في محاولاته للتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

السبب الرئيسي في الاستسلام هو أن مانشستر سيتي مصمم على الاحتفاظ بخدمات سيلفا، خاصة بعد رحيل الجزائري رياض محرز إلى الأهلي السعودي.

وربما يكون انسحاب باريس سان جيرمان من سباق سيلفا هو مجرد بادرة حسن نية من النادي الفرنسي تجاه برشلونة، الذي يطارد بدوره البرتغالي منذ فترة ويضعه ضمن قائمة أهم أهدافه في سوق الانتقالات.

ويعمل باريس سان جيرمان حاليًا على إيجاد حل للتعاقد مع ديمبيلي بعد انتهاء مدة سريان الشرط الجزائي البالغ قيمته 50 مليون يورو في عقده بنهاية يوم 31 يوليو، حيث تضاعفت قيمة الشرط بداية من يوم الثلاثاء.

بينما شدد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي على وجود اتفاق شفهي بين باريس سان جيرمان وديمبيلي على البنود الشخصية للعقد بين الطرفين، وأن نادي العاصمة الفرنسية يعمل حاليًا لإيجاد حل لضمه من برشلونة من خلال المفاوضات.