عربون تقدير.. سبب حصول مشجعي سيدات تشيلسي على "هوت دوج" مجاني أمام ليفربول

تعرف على السبب

عندما يواجه فريق تشيلسي للسيدات نظيره ليفربول اليوم الأربعاء في التاسعة والربع مساءً سنرى على الأغلب شطيرة "هوت دوج" في أيدي جميع مشجعي تشيلسي.

ترجع القصة إلى الثاني والعشرين من يناير الماضي، حين تم إلغاء مباراة تشيلسي أمام ليفربول بعد 6 دقائق فقط من انطلاقها.

جاء ذلك حيث ساءت حالة الطقس وتساقطت الثلوج على أرضية الملعب، لتعرض اللاعبات اللواتي واصلن السقوط أرضا للخطر.

وكانت إيما هايس مدربة فريق تشيلسي للكرة النسائية قد قالت إن المباراة لم يكن ينبغي لها أن تبدأ من الأساس في مثل تلك الظروف.

وبعد قرار إلغاء المباراة، تم إعادة قيمة التذاكر لكافة الحضور، ولكن إدارة النادي تعهدت بتعويضهم بصورة إضافية لإظهار التقدير، بمنح كل الحاضرين شطائر "هوت دوج" مجانية.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب دوري الكرة النسائية الإنجليزي برصيد 40 نقطة من 16 مباراة.

المتصدر مانشستر يونايتد يملك 49 نقطة جمعها من 19 مباراة، ما يعني أن تشيلسي يمكنه الصعود إلى قمة الترتيب إذا فاز بالمباريات التي لم يلعبها.

على الجانب الآخر يحتل ليفربول المركز السابع برصيد 19 نقطة من 18 مباراة.

يذكر أن تشيلسي هو حامل اللقب في آخر 3 مواسم على التوالي، كما أنه ثاني أكثر الفرق تتويجا بالبطولة (5 مرات) وراء أرسنال الأكثر تتويجا بـ 15 لقبا.