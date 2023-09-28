"عذب النصر كثيرًا" .. نجم الإمارات: تلقيت عرضًا رسميًا للانتقال إلى الاتحاد

نجم الإمارات المتألق يعترف بعرض الاتحاد

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اعترف أحد أبرز نجوم منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، بتلقيه عرضًا رسميًا، للانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي.

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الاتحاد يستعد لمشاركة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في شهر ديسمبر القادم، في الوقت الذي يتصدر فيه جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، بعد مرور 7 جولات - حتى الآن -.

وكشف يحيى الغساني في تصريحات مع صحيفة "الاتحاد الرياضي"، عن محاولات جادة من العميد، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.

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وأضاف اللاعب البالغ من العمر 25 سنة: "كانت هناك مفاوضات بالفعل بين الاتحاد ونادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.. لكني لا أعلم تفاصيلها؛ بسبب تواجدي في ذلك الوقت، في معسكر المنتخب الوطني".

وأوضح الغساني، أن مفاوضات الانتقال إلى الاتحاد، تعطلت في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي، مؤكدًا على احترامه وولائه لفريقه؛ حيث أنه أحد خريجي أكاديمية شباب الأهلي دبي.

جدير بالذكر أن الغساني، قدّم واحدة من أفضل مبارياته مع الفريق الإماراتي، أمام نادي النصر السعودي، في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ عندما سجل هدفين، قبل أن يعود العالمي بقوة، وينجو بالفوز (4-2).

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