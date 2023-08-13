عد سالمًا يا ريكو ... حارس باريس سان جيرمان يغادر المستشفى!

إصابة قوية كان قد تعرض لها حارس باريس...

اقترب سيرخيو ريكو، حارس مرمى باريس سان جيرمان، من التعافي تمامًا من الإصابة القوية التي لحقت به قبل عدة أسابيع وخروجه من المستشفى.

وكان ريكو قد تعرض إلى حادث قوي، عندما كان في إسبانيا، بعدما اصطدم به حصان هارب، وأدى إلى دخوله المستشفى في حالة حرجة، بعد إصابته القوية في رأسه.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا أثليتك" فإن ريكو خضع للعديد من العمليات الجراحية، لمعالجة الإصابة الشديدة في رأسه، وكان من المنتظر خروجه من المستشفى في وقت قبل ذلك ولكن مضاعفات الإصابة حالت دون ذلك.

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ومن المنتظر أن يستمر الحارس الإسباني في مواصلة برنامجه التأهيلي في منزله، كما أن العودة إلى ممارسة كرة القدم من جديد لن تكون أولوية بالنسبة له في الوقت الحالي، ولكن الأطباء لم يستبعدوا عودته مرة أخرى إلى الملاعب بشكل طبيعي، ولكن ليس في الوقت الحالي.

وعقب الحادث روى أحد أفراد العائلة التفاصيل، إذ قال: "سافر ريكو من ستراسبورج إلى إسبانيا، بعد حصوله على إذن من باريس سان جيرمان عقب الفوز ببطولة الدوري".

وتابع: "وبعدما قضى مع عائلته وأصدقائه قرابة الساعة والنصف، كان في طريقه إلى قداس في إحدى الكنائس، ولكن ارتطم به حصان هارب".

وبعد الإصابة قدم باريس سان جيرمان الدعم للاعب الفريق إذ ظهر اسم ريكو على قمصان اللاعبين في آخر مباريات الموسم الماضي، بينما ارتدى لاعبو إشبيلية فريق ريكو السابق، قميصًا في نهائي الدوري الأوروبي كتب عليه "نحن معك يا ريكو".