"8 ثوانٍ وعد تنازلي!".. قانون جديد تحت الإنشاء يردع حراس المرمى "المضيعين للوقت"

هل يصبح هذا القانون حقيقة؟

اقتراح جديد لتغيير قوانين كرة القدم في العالم، إذ سيمنح الحكام ركلة ركنية للفريق المنافس إذا احتفظ حارس المرمى بالكرة لفترة أطول مما ينبغي، بموجب نظام جديد يدرسه القائمون على الأمر داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بموجب التغيير المقترح، الذي تم تجربته بنجاح في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 21 عامًا، لن يُسمح لحراس المرمى بالاحتفاظ بالكرة لأكثر من ثماني ثوانٍ، حيث يرفع الحكام أيديهم ويعدون تنازليًا من خمس ثوانٍ إلى صفر.

من المقرر الآن تمديد التجارب، التي جرت أيضًا في مالطا، إلى الدوري الإيطالي تحت 20 عامًا بعد أن ثبت أنها تشكل رادعًا كبيرًا لحراس المرمى الذين يحتفظون بالكرة لفترة طويلة. إذا تم اعتبار ذلك ناجحًا، فمن المرجح أن يتم تبنيه في جميع أنحاء العالم، وفقًا لصحيفة "التايمز".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في الوقت الحالي، يتمتع الحكام بسلطة منح ركلة حرة غير مباشرة إذا لم يقم حارس المرمى بإطلاق الكرة بسرعة كافية. ومع ذلك، غالبًا ما يتردد مسؤولو المباراة في القيام بذلك لأن ذلك يؤدي إلى فرصة واضحة لتسجيل الأهداف ويخلق المزيد من التأخير بينما يحاول الفريق المدافع الحفاظ على الكرة لأطول وقت.

ولن يكون هذا التعديل ساريًا في وقت قريب، إذ إنه لابد أن يمر على المسابقات المحلية بالدرجات الأدنى ومسابقات الهواة في كل الاتحادات المحلية، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في المسابقات الكبرى، وهو تعديل ضمن 3 اقتراحات أخرى بدأ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم مناقشتها في مارس الماضي.