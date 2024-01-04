"عدو نيمار" يدعو لانتشال كريم بنزيما من السعودية لإنقاذ مانشستر يونايتد

هل ينجح بنزيما في العودة لأوروبا من جديد؟ "ربما الأمر ضرب من الخيال"!

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في وقت يستاء به عدد من الاتحاديين من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، هناك في إنجترا من يتمنى ضمه رغم بلوغه عامه الـ36.

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الفرنسي يقضي حاليًا راحة سلبية خارج السعودية، استغلالًا لفترة توقف دوري روشن، نظرًا لارتباط المنتخب السعودي بالمشاركة في كأس آسيا قطر 2023، الذي ينطلق بعد أيام قليلة، لكن أحد التقارير السعودية زعم أنه يهدد بعدم العودة لجدة من جديد، حال عدم إبرام صفقات قوية خلال الشتاء الجاري، في ظل التراجع الكبير في مستوى الفريق.

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ووسط حالة الشد والجذب في السعودية، خرج الفرنسي لويس ساها؛ نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، مطالبًا إدارة الشياطين الحمر بالتعاقد مع بنزيما، مؤكدًا أن ضالة الفريق به.

وقال ساها خلال تصريحاته لموقع "BettingOdds.com": "بنزيما سيحدث انتعاشة في هجوم مانشستر يونايتد، هذا ما يحتاجه الفريق، بالتأكيد سيسجل الأهداف وسيربط الخطوط بشكل أفضل بكثير مما هي عليه حاليًا، لكن في الأخير ربما هو مجرد حلم!".

وأضاف: "لا يزال بنزيما شخصًا على احترافية عالية، وسيتعلم منه بالتأكيد راسموس هويلوند، رغم ظني أن التعاقد معه ضرب من الخيال، لكن ليس من العدل منح هويلوند مسؤولية المركز 9 بمفرده دون وجود لاعب صاحب خبرة بجانبه".

يذكر أن ساها كان قد عارض من قبل تعاقد مانشستر يونايتد مع الثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي، بداعي الجدل الكبير الذي يثار حولهما، وعدم الانضباط بعض الشيء، رغم اعترافه بتأثيرهما الفني، لكنه يفضل الاستقرار الانضباطي أكثر.

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