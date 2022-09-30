عدو للبيئة؟ .. اتهامات لميسي بتلويث الهواء بطائرته بسبب 52 رحلة في ثلاثة أشهر

ليونيل ميسي يحارب المزيد من الأزمات في باريس.

نشر تقرير صحفي اليوم بيان كامل عن الرحلات التي قامت طائرة ليونيل ميسي الخاصة بالقيام بها خلال ثلاثة أشهر في الصيف الماضي وهو ما أثار الكثير من الجدل حول النجم الأرجنتيني.

جاء هذا بحسب ما نشرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن ميسي أو أحد الأشخاص المقربين له قام بحوالي 52 رحلة دولية وبين القارات في الفترة بين الأول من يونيو والـ 31 من أغسطس.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فإن انبعاثات الكربون التي خرجت من الطائرة في تلك الفترة توازي ما يتسبب كل مواطن فرنسي كل 150 سنة.

مخطط رحلات طائرة ميسي بحسب ما ذكرت الصحيفة كان بين برششلونة ونيس وبيلباو وتنريفي في أوروبا، بالإضافة إلى روساريو وساو باولو وميامي ونيويورك في أمريكا الجنوبية والشمالية.

مشكلة الانبعاثات الكربونية تمت إثارتها مؤخرًا في فرنسا عدة مرات وتم ربط باريس سان جيرمان بها بعد السفر بالطائرة للمباريات في المدن القريبة بدلًا من استخدام القطارات والمواصلات الأقل ضررًا بالبيئة.

وكان ميسي قد بدأ الموسم الجاري بشكل أفضل مع باريس سان جيرمان مما كان عليه الوضع في الموسم الماضي، سواء على مستوى التسجيل أو الصناعة.

جدير بالذكر أن الدوري الفرنسي يتصدره حاليًا باريس سان جيرمان برصيد 22 نقطة بعد مرور ثماني جولات وتعادله في مباراة واحدة فقط وفوزه في البقية.